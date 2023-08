Feyenoord in shock: rood en direct puntenverlies in eigen Kuip

Voor Nieuwkoop zag alles er afgelopen week geweldig uit. Terug bij de club waar hij doorbrak, terug in de door hem geliefde Kuip en terug bij de supporters die hem altijd op handen droegen. Want, weinig vleugelverdedigers die met zoveel vuur en zoveel agressie spelen als Nieuwkoop. Daar houdt het Legioen wel van. En trainer Arne Slot ook.

Maar dat vuur en zijn tomeloze inzet wilde de van Union St. Gillois voor slechts twee miljoen euro overgenomen Nieuwkoop kennelijk zo graag weer laten zien aan de Feyenoord-aanhang, dat hij zichzelf voorbij holde en in al zijn enthousiasme vol op het achterbeen van Fortuna’s Spaanse speler Inigo Cordoba landde.

Van droom naar nachtmerrie

Scheidsrechter Rob Dieperink geloofde in eerste instantie ook dat het wat ongelukkig was van de speler en bekeurde de 26-jarige Zeeuw met geel. Maar daar nam VAR Jeroen Manschot geen genoegen mee en vroeg Dieperink toch maar even een kijkje te nemen op het tv-scherm aan de zijkant van het veld. Daar constateerde de arbiter dat Nieuwkoop niet met geel kon wegkomen. Het werd keihard rood. Na 25 minuten was de droomrentree een nachtmerrierentree.

Jammer voor Nieuwkoop, jammer voor Feyenoord, dacht Slot. Want de man die in de afgelopen twee seizoenen veel indruk maakte in de Belgische hoogste klasse drukte als enige in dat krappe half uur een stempel op het spel van Feyenoord. Nieuwkoop stoomde net als vroeger op tot de achterlijn en bediende als enige de aanvallers op maat. Paixao had uit zijn voorzet na twintig minuten al raak moeten koppen, maar mikte tot afgrijzen van iedereen naast het doel.

Boel flink om

Het was voor Slot sinds zijn komst bij Feyenoord de eerste keer dat zijn ploeg in de Eredivisie met tien man kwam te staan. Het dwong hem de boel flink om te gooien. Heel even zette hij Mats Wieffer in het hart van de verdediging, zodat centrale verdediger Lutsharel Geertruida op rechts de plek van de weggevallen Nieuwkoop kon innemen. Maar even later slachtofferde de coach toch Ramiz Zerrouki, die vrij onzichtbaar was, en posteerde hij Thomas Beelen als echte verdediger in het centrum. Daardoor verhuisde Wieffer weer naar het middenveld.

Het was een soort stoelendans, waarbij Slot de balans in zijn ploeg probeerde te bewaren en in de eerste helft met tien man nog geen overdreven risico’s wilde nemen. In de tweede helft moest de kampioen maar laten zien dat er met een man minder aanvallend toch wat mogelijk zou zijn.

Penalty?

Dat viel aanvankelijk tegen, want de beste kansen waren voor de Limburgse ploeg van oud-Feyenoorder Danny Buijs, die zijn ploeg aardig had neergezet en verzorgd voetbal liet spelen. Maar zo’n twintig minuten voor het einde leek de bevrijding voor Feyenoord nabij. De Braziliaan Rodrigo Guth vloerde Santiago Gimenez exact op de rand van het zestienmetergebied. Penalty, vond Dieperink. Nee, zei de VAR. De overtreding werd niet binnen het strafschopgebied gemaakt maar luttele centimeters erbuiten en dus draaide Dieperink de gegeven strafschop terug.

Ⓒ ANP Pro Shots

Waar een bomvolle Kuip zich toen over opwond was het feit dat er geen rood volgde voor Guth, omdat die met het uitschakelen van Gimenez wél een doorgebroken speler een grote kans op een doelpunt had ontnomen.

Hectisch laatste kwartier

Het leidde tot een hectisch laatste kwartier, waarbij de woede van de tribune voelbaar was en Fortuna niet meer het gevoel had dat het met een man meer in het veld stond. Het Legioen was niet langer de twaalfde, maar in elk geval de elfde man. Slot slingerde Alireza Jahanbakhsh en de Japanse aankoop Ayase Ueda ook nog naar het front in de slotfase.

Een kolderiek moment in de Feyenoord-defensie, waarbij alles misging en ook de uitlopende keeper Justin Bijlow nog uitgleed, gaf Inigo Cordoba de kans om het voor Fortuna af te maken, maar zijn schot op het lege doel was te slap waardoor Beelen op de doellijn nog redding kon brengen.

Slot: valse start is een understatement

Zwaar teleurstellend, zo noemt trainer Slot de seizoensstart van Feyenoord. De landskampioen verloor vorige week de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV met 1-0 en bleef zondag dus in de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Fortuna Sittard steken op 0-0.

„Een valse start? Dat is een understatement”, zei Slot bij ESPN. „Het is zwaar teleurstellend. We verliezen thuis om de Johan Cruijff Schaal van PSV en beginnen de competitie, ook thuis, met een rode kaart en een gelijkspel. We hebben er alles aan gedaan om met tien man nog 3 punten te pakken, ik kan de jongens niets verwijten. Dit was een thuiswedstrijd zoals we die vorig seizoen ook vaak hebben gespeeld tegen clubs uit het rechterrijtje. Het was toen ook regelmatig heel moeizaam, maar we konden dan vaak wel uit een soort powerplay met elf man nog een goal forceren. Nu lukte dat niet.”

Slot gaf de teruggekeerde Bart Nieuwkoop rechts achterin de voorkeur boven Marcus Pedersen, maar de rechtsback kreeg al na 25 minuten een rode kaart. „Hij gleed uit, maar het is ook de vraag of je op die plek op het veld zo agressief een duel aan moet gaan”, zei de trainer over de overtreding van Nieuwkoop op Iñigo Córdoba. „Jammer, want Bart was in de eerste 25 minuten heel bedrijvig en gaf een aantal goede voorzetten.”