Tallon Griekspoor maakte diepe indruk op Andy Murray: ’Hij kon het bijna niet geloven’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

„Ik speel graag tegen dit soort jongens”, zegt Tallon Griekspoor over Pablo Carreño Busta, zijn volgende opponent op de Australian Open. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het gaat geweldig met tennisser Tallon Griekspoor, maar om echt voor sensatie te zorgen moet hij woensdag in de tweede ronde van Australian Open Pablo Carreño Busta verslaan. „Taai”, zegt Griekspoors coach Raemon Sluiter vanuit Melbourne. „Dat is het eerste woord wat in me opkomt als ik aan die Spanjaard denk. Deze jongen is bizar solide en staat al een jaar of zeven bij de beste 25 spelers van de wereld.”