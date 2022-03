Premium Het beste van De Telegraaf

Ron Vlaar heeft vertrouwen in bondscoach: ’Laat Van Gaal maar schuiven’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ron Vlaar en Louis van Gaal zijn blij met elkaar na de memorabele 5-1 winst op Spanje in de eerste wedstrijd van het WK 2014, dat uiteindelijk een bronzen medaille oplevert. Ⓒ Getty Images

ALKMAAR - De kans op de wereldtitel is volgens Louis van Gaal het grootst als hij de magneetjes op het opstellingsbord van Oranje, zoals maanden geleden aangekondigd, van 1-4-3-3 naar 1-5-3-2 verzet. Al heet dat laatste systeem tegenwoordig 1-3-4-3. „Laat Louis maar schuiven”, lacht Ron Vlaar (37), die in 2014 onder dezelfde bondscoach het WK-goud in het vizier had, maar desondanks trots met brons uit Brazilië terugkeerde. „Gezien de kwaliteiten van de selectie heb ik er alle vertrouwen in dat Louis weer iets bedenkt waarmee hij – in combinatie met zijn aanpassingsvermogen aan de tegenstander – op het eindtoernooi kan verrassen.”