Uit de spotlights Vader Edwin en zoon Joey Godee: van trainen met Cruijff naar dromen over Rembrandt

Vader Edwin en zoon Joey Godee werken samen in de handel in tweedehands spullen. „We verdienen een goede boterham.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Niet voor elke speler of trainer is een lang leven in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Vandaag: Edwin en Joey Godee, die allebei hun carrière bij Ajax begonnen.