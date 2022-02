FC Twente dankzij laat doelpunt langs RKC Waalwijk

Michel Vlap jkopt de bal weg voor Richard van der Venne van RKC Waalwijk. Ⓒ ANP

FC Twente heeft dankzij een laat doelpunt in de Eredivisie gewonnen van RKC Waalwijk. In Waalwijk kopte invaller Dimitrios Limnios in de laatste minuten de winnende treffer binnen: 1-2. Even daarvoor leek RKC-aanvaller Jens Odgaard zijn ploeg, spelend in een speciaal carnavalstenue, nog aan een punt te helpen met een bijzonder doelpunt. Gezien de vele kansen voor Twente was de uitslag echter terecht.