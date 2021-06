Mathieu van der Poel in tranen na heroïsche zege: ’Ik dacht aan mijn opa’

„Toen ik de streep passeerde dacht ik aan mijn opa, Raymond Poulidor”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. „Ik heb er geen woorden voor. Dit wilde ik zo graag, het is echt ongelofelijk.”

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Poulidor, zijn grootvader aan wie Van der Poel en zijn ploeggenoten bij de teampresentatie en in de eerste etappe via een speciaal shirt al een ode hadden gebracht. 'Poupou' was een met name in Frankrijk mateloos populaire wielrenner die in 2019 overleed. De ploeg herdacht het feit dat 45 jaar na het einde van zijn loopbaan kleinzoon Van der Poel voor het eerst aan de start stond van de Tour.

Van der Poel pakte bovendien het geel door. Mede doordat hij tijdens de eerste passage aan de streep met een lange aanval al bonificatieseconden pakten. Dat leek aanvankelijk een overmoedige actie, maar het pakte goed uit. „Het was een gok, maar ik wilde de bonificatieseconden daar pakken. Ik wist dat ik die nodig voor het geel, want dit was mijn laatste kans om die trui te pakken.”