Premium Het beste van De Telegraaf

Coach laat productief PSV aanvallend floreren Voormalig topspits Van Nistelrooy ook als trainer een garantie voor goals

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Guus Til (l.) had het tegen FC Utrecht uitstekend naar zijn zin in de punt van de Eindhovense aanval. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - In zijn eerste seizoen als spits van PSV maakte Ruud van Nistelrooy maar liefst 41 doelpunten. Ook zijn debuutjaar als hoofdtrainer van PSV belooft uiterst productief te worden. Na de eenvoudige 6-1 overwinning op FC Utrecht, de zoveelste ruime zege van de afgelopen periode, is het totaal aantal doelpunten van PSV in de Eredivisie opgelopen naar 35 in tien speelronden. Het team van Van Nistelrooy ligt ruimschoots op koers om dit seizoen de barrière van honderd doelpunten te slechten.