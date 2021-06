Zwitserland stuurt matig Turkije naar huis

Het duel in Baku was ook voor Oranje van wezenlijk belang. Mocht er geen winnaar komen, dan stond namelijk vast dat Oranje in de achtste finales niet zou stuiten op de nummer drie uit de groep des ’doods’ (Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije). Bij een kleine zege van Turkije was die kans ook aanzienlijk, maar het liep heel anders.

Al in de zesde minuut opende Haris Seferovic met links de score. De spits van het Portugese Benfica vond met zijn linkerbeen de verre hoek. Twintig minuten later verdubbelde Xherdan Shaqiri de marge. Zijn schot, met zijn mindere linkere been, verdween op schitterende wijze in de kruising. Shaqiri werd de vierde speler die scoorde op het WK 2014, EK 2016, WK 2018 en het EK 2021.

Het is klaar voor de Turken. Ⓒ ANP/HH

In de 62e minuut brak Turkije dan toch de ban op het EK. Dankzij een prachtig fladderschot van Irfan Kahveci kwam het gedroomde gelijkspel voor Oranje weer wat dichterbij, maar vijf minuten later gooide Shaqiri de deur in het slot. Na een soepel lopende aanval schoot de geblokte aanvaller voor de tweede keer keer raak.

Turkije, dat onlangs Oranje nog klopte in de WK-kwalificatie (4-2), was verslagen en zal zeer teleurgesteld huiswaarts keren. Voor Orkun Kökçü was er nog wel een hoogtepuntje. De Feyenoorder maakte namens de Turken zijn debuut op een EK.