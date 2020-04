Maurice Steijn bovenaan wensenlijst ADO

Het contract met de Engelsman wordt niet verlengd. De club is in gesprek met de trainer over het restant van zijn salaris tot 1 juli.

ADO kwam met de schrik vrij door het bestuursbesluit van de KNVB en speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. Daarmee voldeed Pardew aan de opdracht de club te behoeden voor degradatie. Hij kwam daarmee in aanmerking voor een bonus van 28.500 euro, maar ziet daar vanaf.

Inmiddels legt directeur Mo Hamdi contact met de clubs van het legioen huurlingen in Den Haag om de contracten tussentijds te beëindigen. Niet eenvoudig, omdat die andere clubs net zo goed als ADO financieel zwaar worden geraakt in deze coronacrisis.