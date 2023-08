Teamsprinters bang naar goud: ’Ik dacht: dit is niet goed’

GLASGOW - Een dag na de sensationele teamsprint is de spanning nog steeds voelbaar in de Sir Chris Hoy Velodrome. Oranje was in een ongekend spannende strijd verwikkeld met Australië. Gevoerd door revanchegevoelens na het pijnlijke verlies in de WK-finale van een jaar eerder, stortten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland als hongerige leeuwen op hun prooi. Toen eerst starter Van den Berg en daarna Lavreysen op de klok keken vreesden ze, evenals afmaker Hoogland die de slotronde reed alsof zijn leven er vanaf hing: ,,Ik dacht: dit is niet goed.”

De Nederlandse teamsprinters pronken met goud. Ⓒ ANP / AFP