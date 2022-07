Dramatische kwalificatie Verstappen, Russell bezorgt Mercedes eerste pole van het seizoen

In aanloop naar de kwalificatie hing de regen als constante dreiging boven de Hungaroring, maar toen Q1 eenmaal gestart was leek het toch droog te blijven. Dat was niet per se in het voordeel van Verstappen, die in voorbereiding op het race-weekend nog had aangegeven dat een beetje nattigheid hem wel eens zou kunnen helpen het gat in snelheid met Ferrari te dichten. Geen enkele renstal was er, kijkend naar de donkere wolken, gerust op dat het droog zou blijven. Dat bleek wel uit het feit dat vrijwel alle coureurs direct naar buiten gingen, in de hoop een eventuele stortbui voor te zijn.

Ferrari moest in Q1 direct de favorietenrol die de Italiaanse renstal dit weekend was toegedicht waar zien te maken. Leclerc en Sainz kwamen een stuk later naar buiten dan Red Bull, en moesten constateren dat Verstappen uitstekend aan de kwalificatie was begonnen. Met een tijd van 1.18,509 hoefde hij zich geen zorgen te maken, al ging Lewis Hamilton er met 1.18,374 nog wel onderdoor. De tijd van Verstappen bleek uiteindelijk genoeg voor P4. De Ferrari’s van Leclerc en Sainz eindigden Q1 op respectievelijk P8 en P3. Onder anderen Sebastian Vettel, die in aanloop naar de kwalificatie zijn auto na een crash al ternauwernood de baan op kreeg, viel af. Een vervelende constatering voor de Duitser, die enkele dagen eerder nog zijn aankomend coureurspensioen had aangekondigd.

Balans bij Hamilton

Opnieuw was het direct druk in de baan, en reed Hamilton met veel vertrouwen zijn rondjes. De Brit miste eerder dit weekend nog wat balans in zijn Mercedes, maar leek daar toen het er echt om ging een stuk minder last van te hebben. McLaren zat er ook goed bij, met Lando Norris die opende met 1.18,121. Verstappen reed die tijd echter al vlug op een hoop, en hoe. Met 1,17.703 was hij de eerste die onder de 1.18 dook. De Ferrari’s noteerden ondertussen nog geen toptijden: Sainz bevond zich met nog een kleine vijf minuten te gaan zelfs even in de gevarenzone. Uiteindelijk sloot de Spanjaard af op P4, met Alonso, Leclerc en Verstappen voor zich. Hamilton zakte wat terug en werd vijfde. Met Leclerc zat het ondertussen wel goed, want de Monegask zat met 1.17,768 slechts een fractie achter zijn Nederlandse rivaal.

Lewis Hamilton reed een behoorlijke kwalificatie, maar George Russell bezorgde Mercedes pas echt grote vreugde. Ⓒ ANP/HH

Na Q2 moest Verstappen jammerlijk constateren dat hij zondag niet hoeft te rekenen op zijn teamgenoot, want Sergio Pérez viel af. De Mexicaan kwam eerst al goed weg nadat hij de tracklimits leek te hebben overschreden, een beslissing die later werd teruggedraaid. Snel genoeg voor een plek bij de eerste tien was hij uiteindelijk niet, waardoor Q3 met één Red Bull van start ging. Verzachtende omstandigheid was het feit dat Magnussen Perez wat hinderde, maar uiteindelijk moest worden geconstateerd dat ’Checo’ het hele weekend al achter de feiten aan liep.

Dramatische middag Red Bull

Sainz opende Q3 sterk (1.17,505) en liet opnieuw zien dat er op Ferrari eigenlijk geen maat staat tijdens de kwalificaties dit seizoen. Verstappen kon daar met een ruime 1.18 in eerste instantie te weinig tegenover stellen, omdat hij zich verremde in bocht 2. Met Mercedes ook nog altijd ’in de mix’ voor een goede startplek moest de regerend wereldkampioen nog een keer flink pushen, maar autoproblemen gooiden de kwalificatie van Red Bull volledig in het water. Sainz scherpte ondertussen zijn eigen tijd aan met 1.17,421 en dacht het veld zondagmiddag dus aan te voeren. Russell dook er echter nét onder (1.17,377), en pakte daarmee zijn eerste pole position ooit. En Red Bull? Dat moet met een dubbel teleurstellende kwalificatie terug naar de tekentafel om er zondagmiddag nog wat van te kunnen maken.

