FC Twente traint zonder Sem Steijn richting duel met FC Riga

Dat betekent dat Steijn een twijfelgeval is voor het eerste duel in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Riga. Dat zou een grote tegenvaller voor FC Twente-trainer Joseph Oosting zijn, want Steijn is de man in vorm bij FC Twente en tekende tegen Hammarby voor de winnende goal in de thuiswedstrijd en de doorslaggevende gelijkmaker in de verlenging van de uitwedstrijd.

Steijn is tot nu toe de aanvallend meest dreigende speler geweest van FC Twente, dat stootkracht mist na het vertrek van de vleugelaanvallers Vaclav Cerny en Virgil Misidjan deze zomer.

Smal

Oosting moet tegen Hammarby sowieso linksachter Gijs Smal missen. De Noord-Hollander, die vorig seizoen in alle 44 wedstrijden van FC Twente present was, heeft in de uitwedstrijd tegen Hammarby IF een kuitblessure opgelopen en staat wekenlang aan de kant. Dat is een gevoelige aderlating voor FC Twente, omdat er geen duidelijke vervanger voor Smal in de selectie zit.

De meest voor de hand liggende opties om hem te vervangen zijn middenvelder Michal Sadilek een linie naar achter halen of Joshua Brenet de oversteek van de rechtsbackpositie te laten maken. Brenet heeft bij PSV in het verleden vaak als linksback gespeeld. Een derde mogelijkheid is de jonge, getalenteerde Mats Rots voor de leeuwen gooien. Het jongere broertje van rechtsbuiten Daan Rots wordt gezien als een belofte voor de toekomst, maar is pas zeventien jaar oud.