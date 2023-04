Hoge boetes voor rebellerende golfers blijven staan: 110.000 pond per speler

De introductie van de LIV Series zorgde vorig jaar voor tweespalt in de golfwereld. De serie concurrerende toernooien is opgezet met geld van investeerders uit Saoedi-Arabië. Tientallen golfers lieten zich verleiden door de vele miljoenen euro’s die te verdienen zijn in de toernooien.

Spelers vroegen in eerste instantie keurig toestemming aan de DP World Tour om aan het eerste toernooi van LIV Golf in Londen mee te doen, maar die kregen ze niet. Vervolgens negeerden de golfers die weigering en deden ze toch mee, met boetes en schorsingen van de overkoepelende tour als gevolg.

Aanvankelijk gingen zestien profs in beroep. Later trokken vier spelers zich terug uit de zaak, onder wie Sergio Garcia, Charl Schwartzel en Branden Grace. Een arbitragepanel oordeelde donderdag dat de spelers „ernstige inbreuken” op de gedragscode van het reglement van de DP World Tour hadden begaan en handhaafde de boetes.