Bijzondere ommezwaai: Honda wil motoren tot en met 2025 blijven leveren aan Red Bull

Het is een bijzondere ommezwaai, want Honda heeft officieel afscheid genomen van de Formule 1. De Japanners leverden de afgelopen seizoenen de motoren aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri. Daar kwam na het succesvolle 2021 – met de wereldtitel van Max Verstappen – een einde aan.

Bekend was al dat Honda de nieuwe krachtbron voor 2022 nog zou ontwikkelen en komend jaar ook nog assistentie zou verlenen. De samenwerking gaat naar verwachting echter nog veel verder. Als alles rondkomt zal Honda de motoren nog tot en met 2025, dus tot en met het einde van het huidige reglement wat betreft de motoren in de Formule 1, blijven leveren vanuit Japan.

De details van de samenwerking moeten nog worden uitgewerkt. Toch is het duidelijk dat beide partijen hopen op deze deal. Aanvankelijk was de bedoeling dat Red Bull vanaf 2023 zelfvoorzienend zou zijn. Het reglement rond de motoren wordt na deze winter bevroren, tot aan de lancering van de nieuwe krachtbronnen in 2026. Red Bull heeft al een eigen, grootschalige motorenafdeling opgezet. Wanneer Honda de motoren vanuit Japan blijft leveren de komende jaren, kunnen ze zich in de nieuwe fabriek in Milton Keynes volledig focussen op de ontwikkeling van de nieuwe motor voor 2026.

Bij een definitieve totstandkoming van de nieuwe overeenkomst is het ook de verwachting dat de naam ‘Honda’ nog ergens op de nieuwe auto’s van Red Bull en AlphaTauri te zien zal zijn. Wel is duidelijk dat Red Bull niet meer als Red Bull Racing-Honda door het leven zal gaan, maar de samenwerking blijft dus zeer intensief. Honda’s Formule 1-baas Masahi Yamamoto is opgestapt bij de Japanse fabrikant en zal functioneren als een soort consultant.