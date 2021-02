Solide PSV binnen een uur al klaar met FC Twente

PSV wist dat het door de afgelasting van de zondagwedstrijden dit weekend sowieso kon inlopen op koploper Ajax. Roger Schmidt koos daarbij voor Mohamed Ihattaren, die uit bij Feyenoord nog op de bank begon.

Heel makkelijk was de start voor PSV niet. FC Twente zag er bij elke uitbraak dreigend uit en was twee keer echt gevaarlijk. Luciano Narsingh schoot na een geweldige slalom wild over en een pegel van Queensy Menig vloog net langs de verkeerde kant van de kruising.

Niet veel later was het aan de andere kant raak. Een schot van Eran Zahavi dat voorlangs leek te gaan, werd door Joël Drommel zo voor de voeten getikt van Malen, voor wie het een koud kunstje was om af te ronden. De Israëliër had daarna twee grote kansen om zelf te scoren. Bij de eerste wachtte hij te lang, waardoor zijn schot nog net geblokt kon worden, maar amper twee minuten later was hij wel trefzeker.

Denzel Dumfries werd precies op het juiste moment diep gestuurd, waarna hij zijn spits goed bediende. Zahavi leek weer te lang te wachten, maar rondde dit keer toch af met een traag over de lijn rollend balletje.

Denzel Dumfries en Eran Zahavi vieren de 2-0 Ⓒ ANP/HH

FC Twente was in de eerste fase na rust totaal niet bij machte om druk te ontwikkelen en dus was het wachten op de 3-0. Deze kwam van topscorer Malen. De spits ontdeed zich schitterend van Ramiz Zerrouki en schoot de bal daarna hard in de verre hoek.

PSV leek het daarna ook wel te geloven met het oog op de zware weken die aanstaande zijn, en dus liet het de teugels iets vieren. Daardoor kreeg Zerrouki een aardige mogelijkheid, waar Dumfries zich nog net voor wist te gooien. De Tukkers wisten zich verder weinig raad met het vele balbezit en kwamen ondanks de nodige hoekschoppen en vrije trappen niet tot echte kansen.

Dat leidde tot de nodige frustratie bij Luka Ilic. Eerst tackelde hij Zahavi, waarna hij door Marco van Ginkel op zijn tenen werd geraakt. In het opstootje maakte Ilic vervolgens een kopstootbeweging richting Marco van Ginkel. Siemen Mulder vond dat voldoende om de Serviër rood te tonen. Tegen tien man meldde PSV zich weer wat vaker voor het doel van Drommel. Malen kreeg al snel de kans op een hattrick, maar zag zijn inzet op wonderlijke wijze door de Twente-keeper uit het doel geranseld worden.

Zo bleef FC Twente een grotere nederlaag bespaard tegen PSV, dat zich voorlopig op vier punten meldt van Ajax. De ploeg van Schmidt kan de Amsterdammers woensdag een echte tik verkopen als beide teams tegenover elkaar staan in de KNVB-beker.

