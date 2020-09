PEC Zwolle legt Sparta na rode kaart op de pijnbank

Sparta leek Zwolle tot halverwege op gelijke hoogte te houden. Diep in blessuretijd van de eerste helft ging het echter mis voor de Rotterdammers. De Portugese verdediger Michael Pinto maakte hands op de doellijn en kreeg een directe rode kaart. Reza Ghoochannejhad benutte de strafschop en zorgde er zo voor dat Zwolle toch met een voorsprong ging rusten.

Voor Pinto was het al zijn derde kaart van het seizoen. In de eerste twee duels ontving hij een gele kaart.

Met een speler meer liep Zwolle in de tweede helft rap weg. Ghoochannejhad maakte in de 47e minuut de 2-0. In de 54e minuut schoot Clint Leemans de bal in het dak van het doel (3-0). De Japanner Yuta Nakayama zorgde 20 minuten voor tijd voor het vierde doelpunt.

Sparta heeft de komende weken geen eenvoudig programma, met AZ en Feyenoord als eerstkomende tegenstanders in de competitie.

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.