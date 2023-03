Premium Het beste van De Telegraaf

Speelde Mathieu van der Poel een sluw spel met rivalen?

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel komt over de streep. Ⓒ ANP/HH

SAN REMO - Dolgelukkig viel Mathieu van der Poel van zijn fiets, opgevangen in de armen van vriendin Roxanne. De tranen rolden over zijn wangen. Van vreugde, ongeloof en opluchting. Hij flikte het toch maar: winnen in Milaan-San Remo, oftewel het monument waar dat voor hem het moeilijkste is. Na zijn ’slappe’ benen van een week eerder in Tirreno-Adriatico, slaagde hij in een schier onmogelijke missie en klein wonder in San Remo. Of speelde hij een sluw spel met zijn rivalen? Hij lachte er een beetje bij, om er even later antwoord op te geven…