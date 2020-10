Diego Maradona mikpunt van spot door opvallende ’coronahelm’

Mond- en gezichtsmaskers maken intussen deel uit van ons dagelijks leven. En ook in Argentinië is dat het geval. Maradona zou Maradona niet zijn als hij niet zijn eigen invulling gaf aan het begrip ’gezichtsmasker’. In de oefenwedstrijd tegen San Lorenzo verscheen ’Pluisje’ op de bank met een coronahelm, die nog het meest van aan tekenfilmpersonage Buzz Lightyear (Toy Story) deed denken.

Wat het ook bijzondr maakte, is dat hij de wedstrijd coachte op de bank, met naast hem als ’assistent’ zijn zoon Diego Fernando Maradona Ojeda (7). Ook uiteraard met coronahelm op. Het leverde hen niet zozeer kritiek op sociale media op, maar ze werden wel een mikpunt van spot. Zeker de vergelijking met Buzz Lightyear wordt veel gemaakt.

„Hij wordt belachelijk gemaakt om dit masker. Maar als hij zich daardoor veiliger voelt...”

„Diego Maradona gaat auditie doen voor Buzz Lightyear in de volgende Toy Story-film!”

„Diego Maradona neemt het coronavirus serieuzer dan de gehele Britse regering”

„Ondertussen, Maradona...”

Velen zien in Maradona een revolutionair. „Hij leeft in de toekomst!”

Maradona reageerde op Instagram op de ’kritiek’ die hij kreeg op zijn opvallende coronahelm. „Vandaag verliet ik mijn huis met dit masker, dat mij werd aanbevolen door de dokter. Het is hetzelfde dat sommige artsen gebruiken. Ik deed het uit verplichting en uit respect voor iedereen die aan Covid is overleden. En ik kreeg wat spot, van volwassenen, van jongens en van enkele journalisten over mij heen. Die journalisten die je bekritiseren als je niet voor jezelf zorgt. En als je ook voor jezelf zorgt. Degenen die mensen uitlachen zoals ik, maar als ze het dodental horen, staan ze voor paal. Het zou goed zijn als ze zouden begrijpen dat het niet zomaar wordt geleverd.”