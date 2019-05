Nederlanders strijden om 'mooiste WK-goal'

Telkens nemen twee goals het tegen elkaar op. De winnaar wordt bepaald aan de hand van een online stemming en gaat vervolgens door naar de volgende ronde.

Twee Nederlanders maken nog kans op de prestigieuze titel: Dennis Bergkamp en Giovanni van Bronckhorst. Robin van Persie en Arie Haan waren ook kanshebbers, maar zijn al afgevallen.

Eerstgenoemde dankt zijn plek op de lijst aan het magistrale doelpunt dat hij in 1998 maakte tegen Argentinië. Van Bronckhorst is gekozen vanwege zijn snoeiharde pegel in de gewonnen halve finale van het WK 2010 met Uruguay.

Resterende schema van de overgebleven kanshebbers. Ⓒ FIFA

Feyenoord-aanvaller Van Persie verloor woensdag van de Peruviaan Teofilo Cubillas, die in 1978 met een verwoestende knal raak schoot tegen Schotland. Van Bronckhorst nam het succesvol op tegen Michael Owen, die Argentinië in 1998 namens Engeland pijn deed met een magistrale solo, en staat nu in de kwartfinale.

Donderdag is het de beurt aan Bergkamp. De voormalig aanvaller van Ajax, Inter en Arsenal moet zien af te rekenen met de venijnige dribbel van Diego Maradona in 1986 tegen België.

Stemmen kan via de Facebook-pagina FIFA World Cup.