Kasanwirjo: ’Heel blij en trots dat ik mezelf nu Feyenoorder kan noemen’

„Ik ben heel blij en trots dat ik mezelf nu Feyenoorder kan noemen”, zei Kasanwirjo. „De interesse van Feyenoord was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Het is nu aan mij om deze lijn vast te houden om hier te kunnen slagen.”

Feyenoord hoopt dat Kasanwirjo woensdag al bij de selectie kan zitten voor het duel met NEC.

Kasanwirjo maakte in 2021 zijn Eredivisedebuut bij FC Groningen. In anderhalf jaar speelde de jeugdinternational 52 officiële wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij speelde als verdediger en middenvelder. Daarin scoorde hij drie keer. FC Groningen meldde afgelopen vrijdag al dat beide clubs een akkoord hadden bereikt over de overgang van Kasanwirjo die nog een contract had tot medio 2024.