Scorende Van de Ven geeft signaal af aan Van Gaal, Bayern rolt Werder op

Het was al na zes minuten raak voor de verdediger. Bij de tweede paal knikte de 21-jarige Van de Ven een verlengde hoekschop achter doelman Gregor Kobel. Het betekende zijn eerste doelpunt in dienst van Die Wölfe. Vorig seizoen leverde hij wel al een assist.

Dortmund - dat met Donyell Malen ook iemand uit de voorselectie in de basis had staan - kon vervolgens op zoek naar de gelijkmaker. Op slag van rust leek die er ook te komen, maar Niklas Süle raakte de paal. Na de pauze waren beide teams een paar keer dicht bij een doelpunt. Uiteindelijk viel de tweede goal van de wedstrijd in blessuretijd voor de thuisploeg via invaller Lukas Nmecha.

Bayern veegt Werder van de mat, blessure Mané

Bayern München blijft voorlopig koploper in de Bundesliga. De kampioen van vorig seizoen won onder leiding van trainer Julian Nagelsmann ook met ruime cijfers van Werder Bremen, 6-1. De achtervolgers Freiburg en Union Berlin komen woensdag in actie.

Al na 6 minuten kwam Bayern op voorsprong. Jamal Musiala scoorde in de rebound, nadat doelman Jirí Pavlenka eerst nog een inzet van Sadio Mané had gekeerd. Onverwacht stond het enkele minuten later alweer gelijk. Met enkele fraaie combinaties werd Anthony Jung vrijgespeeld, die de teruggekeerde Manuel Neuer beheerst passeerde.

Na iets meer dan een kwartier miste Eric Maxim Choupo-Moting een strafschop voor Bayern, maar daarna nam de favoriet snel afstand. Halverwege was het al 4-1, door treffers van Serge Gnabry (2) en Leon Goretzka. In de slotfase zorgde Gnabry met zijn derde van de avond nog voor 5-1. Mathys Tel scoorde ook nog.

Oud-Ajacied Noussair Mazraoui was basisspeler bij Bayern München. Ryan Gravenberch viel na 70 minuten in. Matthijs de Ligt ontbrak nog bij de titelverdediger. Sadio Mané, binnenkort met Senegal tegenstander van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap in Qatar, viel al snel geblesseerd uit.