Geen excuses van Nascar-coureur ’Bubba’ Wallace aan Donald Trump voor ’hoax’ rond strop

De (enige) donkere NASCAR-piloot zorgde eind juni voor een mediastorm toen hij een strop vond in zijn garagebox op het circuit van Talladega in de staat Alabama. De 26-jarige Amerikaan was erg aangedaan door de vermeende doodsbedreiging aan zijn adres en kreeg volop steunbetuigingen, met name ook van zijn collega’s in het racecircuit.

Maar volgens de FBI kreeg Wallace pas een week voor het begin van de race box 4 op het circuit toebedeeld. Mede dankzij opgespoord videomateriaal kon de FBI bewijzen dat de strop daar al ruim een half jaar lag. Niemand kon volgens de FBI eerder dan een week voor de Nascar-wedstrijd hebben geweten dat Wallace die box toebedeeld zou krijgen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie ging dan ook niet tot vervolging over „omdat er geen misdrijf is gepleegd.”

Wallace reageerde daarop dat hij opgelucht was, „omdat het toch niet leek waarvoor ik vreesde.” Hij bedankte zijn team, de NASCAR-organisatie en de FBI voor het snelle werk. „Maar vergis je niet: dit mag ons niet afleiden van hoe we als eenheid acteerden en de vooruitgang die we als sport geboekt hebben in creëren van een meer inclusieve omgeving.”

Zo zorgde de Amerikaanse coureur na een oproep ook voor het bannen van de zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel donkere Amerikanen een symbool van racisme is.

Maar dat alles was blijkbaar niet naar de zin van president Trump. Die pakte zijn telefoon vast en stuurde maandagnacht een tweet de wereld in, waarbij hij zich afvroeg of Wallace zich eigenlijk al geëxcuseerd heeft voor het verspreiden van wat hij een „hoax” noemt. „Heeft Bubba Wallace zich al verontschuldigd tegenover al die geweldige Nascar-coureurs en officials die hem te hulp schoten, naast hem stonden en bereid waren om alles voor hem op te offeren, maar er vervolgens achter kwamen dat het allemaal gewoon weer een HOAX was?”, schrijft de president op Twitter. „Dit en het besluit over de vlag heeft geleid tot de laagste kijkcijfers OOIT!”

Wallace liet het niet aan zijn hart komen en reageerde met een brief op zijn sociale media.

„Er zullen altijd mensen zijn die je testen”, aldus de Amerikaan. „Maar ik moedig je aan om met opgeheven hoofd het pad te blijven volgen dat je gekozen hebt. Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kan doen. Het enige wat haters doen, is jouw stem een groter bereik geven. Ga met haat altijd om via liefde. Ook al komt de haat van de president zelf. Liefde wint.”