Pijnlijke uitschakeling komt snoeihard aan bij PSV: ’Zó hard is topsport’

Door Jeroen Kapteijns

Op de voorgrond Ruud van Nistelrooy, Luuk de Jong kijkt wezenloos voor zich uit Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Met een somber gezicht namen Ruud van Nistelrooy en Luuk de Jong na de pijnlijke uitschakeling in de play-off van de Champions League plaats achter de microfoon. De tik die het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst heeft uitgedeeld aan PSV is snoeihard aangekomen. De droom om voor het eerst sinds 2018 present te zijn in de groepsfase van de Champions League is uiteen gespat, de eerste grote deceptie in de prille trainerscarrière van Van Nistelrooy. „Natuurlijk doet dit pijn. We zijn al jaren niet meer in de Champions League. Dat is een conclusie die je moet trekken.”