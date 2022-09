Van der Poel wint in aanloop naar WK: ’Voelde me niet super’

De Fransman Ewen Costiou bleef als laatste van de vluchters over. Hij had de vijf aanvankelijke vluchters bijgehaald en achtergelaten. Hij werd alsnog bijgehaald met nog 4 kilometer te gaan.

De laatste drie kilometer met de beklimming van de Citadel in Namen, een 100 meter hoge heuvel, moest voor de beslissing zorgen. Daar demarreerde de Belg Dylan Teuns en die kreeg Serrano mee. Pas in de laatste honderden meters passeerde Van der Poel Teuns en Serrano en bleef met een sterke sprint Girmay voor.

’Voelde me niet super’

„Ik voelde me de hele dag niet super en wilde de sprint aantrekken voor Jasper Philipsen, maar die voelde zich ook niet 100 procent meer”, zei Van der Poel over zijn ploeggenoot die als zesde finishte. „Ik heb het gat gedicht naar de twee koplopers en begon met sprinten. Toen ik vanuit de bocht begon zag ik dat niemand in mijn wiel zat. Gelukkig kon ik door blijven sprinten tot aan de finish.”

Van der Poel volgt op de erelijst van de GP van Wallonië de Fransman Christophe Laporte op, die vorig jaar won. De laatste Nederlandse winnaar was Danny Nelissen in 1992. „Ik kende de aankomst van de cross hier”, zei Van der Poel, die vijf keer de beste was op de Citadel in de wereldbekercross in Namen. „Dit is een heel eerlijke aankomst.”

De wielrenner nam enkele weken rust nadat hij tijdens de Tour de France was afgestapt vanwege een gebrek aan vorm. Eind vorige maand maakte Van der Poel zijn rentree. Hij reed sindsdien enkele kleinere koersen waarvan hij er twee won: de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koers. Van der Poel is door bondscoach Koos Moerenhout geselecteerd voor de WK wielrennen in Australië eind deze maand.