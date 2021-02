Het angstaanjagende verhaal van judoka Saeid Mollaei

Sport

Judo: Tornike Tsjakadoea wint brons op Doha Masters

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft brons gewonnen op de Doha Masters in Qatar. De in Friesland geboren zoon van Georgische ouders was in zijn beslissende gevecht om een medaille in de klasse tot 60 kilogram te sterk voor de Fransman Walida Khyar, de Europees kampioen van 2016.