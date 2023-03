Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media: ’Frenkie de Jong speelde een Clásico om in te lijsten’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Vreugde bij FC Barcelona. Ⓒ ANP/HH

De Spaanse media zijn het er over eens na de overwinning van FC Barcelona in de Clásico. De strijd om het landskampioenschap is wel zo’n beetje gestreden. De Catalanen met Frenkie de Jong wonnen in Camp Nou met 2-1 van Real Madrid dankzij een laat doelpunt van invaller Franck Kessié. Barcelona leidt in La Liga nu met 68 punten. Dat zijn er 12 meer dan de rivaal uit Madrid.