Michael van Gerwen op pijnlijke wijze uitgeschakeld op WK darts

Van Gerwen begon nog wel sterk in de eerste leg door Chisnall meteen te breken, maar een leg later gebeurde dit direct andersom. Chizzy gooide meteen hierna een 141-finish uit. Met een 11-darter, twee 12-darters en vier 180-ers haalde de Brit de set binnen en liet daarmee de nummer één van de wereld met stof tot nadenken achter.

Ontketende Chisnall

Chisnall stootte na de eerste pauze meteen en brak direct de openingsbeurt van Van Gerwen in de tweede set. De 40-jarige Brit speelde zijn beste spel pakte via een beslissende vijfde leg ook de tweede set. Van Gerwen vond gewoonweg de triples, zowel de 20 als 19, te weinig en kon zo nauwelijks tot geen druk zetten. Chisnall toverde daarnaast de ene na de andere 180-er op het scorebord. Het gemiddelde van Van Gerwen kwam op dat moment niet boven de 100 uit, terwijl Chizzy op 107 zat.

Dave Chisnall (l) was niet te houden tegen Michael van Gerwen Ⓒ BSR Agency

Van Gerwen kwam totaal niet in de wedstrijd. Ook in set 3 stond hij al snel achter met 2-0 in legs. Van Gerwen had enorm veel moeite om hoge scores neer te zetten. Het leek naar 3-0 te gaan, maar een geweldige 150-finish bracht nog even redding. Chisnall liet het opnieuw op een vijfde leg aankomen door een pijl voor de set te missen. Maar in zijn eigen beurt op dubbel 16 klaarde hij wel de klus en pakte daarmee een comfortabele 3-0 voorsprong.

Negendarter

Van Gerwen was erg zoekende op een antwoord om het tij nog te keren. Want Chisnall bleef maar doorbeuken. Ook in set 4 stond het al snel 2-0 voor Chizzy. En met twee pijlen voor de set leek een 4-0 (!) tussenstand op komst, maar hij miste ze. Van Gerwen niet.

Michael van Gerwen bij zijn opkomst in Alexandra Palace. Ⓒ ANO/HH

Een leg later miste Chisnall een pijl voor een negendarter, want ook al speelde Van Gerwen niet goed, Chisnall speelde fenomenaal. Na 11 pijlen - de derde keer al - leidde hij met 4-0 in sets, want de volgende kans was wel raak. Chisnall zat op dat moment op een 108 gemiddelde. In de vijfde set veranderde er niet veel. Chisnall was de betere en de eerste wedstrijdpijl was raak. 5-0. Dat zorgde voor één van de pijnlijkste nederlagen uit de carrière van Van Gerwen.

Ontsnapping en indrukwekkende scores

Van Gerwen ontsnapte in de achtste finales eerder al aan een voortijdige uitschakeling. De nummer één van de wereld boog een 1-3 achterstand in sets om, overleefde twee wedstrijdpijlen en zegevierde uiteindelijk ternauwernood met 4-3 over Joe Cullen. Zijn gemiddelde kwam nog net boven de 100 (100,01) uit.

Eerder op het WK had de Brabander indruk gemaakt met scores van 108,98 en 106,85, waarmee hij respectievelijk Ryan Murray en Ricky Evans versloeg. Bij zijn behaalde wereldtitels in 2017 en 2019 noteerde Van Gerwen in alle partijen alleen maar gemiddelden van boven de 100 punten per drie pijlen. Zijn eerste wereldtitel veroverde hij al in 2014. Maar bij de corona-editie ging het dus volledig mis in de kwartfinales.