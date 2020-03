José Mourinho traint Spurs via videoverbinding

José Mourinho laat zijn splers vanaf maandag via een video-verbinding trainen.

In navolging van onder meer de Duitse voetbalclub Schalke 04 gaat ook Tottenham Hotspur gedurende de coronacrisis trainen via een videoverbinding. Manager José Mourinho en zijn staf geven vanaf maandag trainingen die de spelers thuis online live kunnen volgen. In de Engelse Premier League wordt in ieder geval komende maand nog niet gevoetbald.