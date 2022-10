Tieners bezorgen AZ Europese overwintering in Liechtenstein

Twee tieners tekenden in het Rheinland Stadion voor de Alkmaarse goals: Milos Kerkez (18) en Myron van Brederode (19). Of AZ zich rechtstreeks plaatst voor de knock-outfase, of dat het nog een play-offduel moet spelen tegen een nummer drie uit een van de acht poules van de Europa League, moet later op de avond spelen, als SC Dnipro-1 en Apollon Limassol het in het andere groepsduel tegen elkaar opnemen.

Door de zege maakt AZ een einde aan een reeks van drie nederlagen, die in het vorige Conference League-duel met Apollon werd ingezet (1-0). Later verloor de Jansen Express ook nog van Feyenoord (1-3) en Excelsior (2-1).

Des duivels

Jansen was des duivels geweest na de nederlaag op Woudestein. ,,Ik ken mijn ploeg zo niet”, brieste de AZ-coach in Kralingen onder andere, die met name de slappe wedstrijdmentaliteit hekelde. Jansen ging er blind vanuit dat zijn volgelingen de ‘attitude’ in het Alpenlandje weer op orde zouden hebben, maar kwam vooral voor rust wederom bedrogen uit.

Misschien had de coach na drie nederlagen op rij vooraf een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren, maar hield het beperkt tot slechts één aanpassing: Yukinari Sugawara speelde in de voorhoede in plaats van Myron van Brederode. Vaduz-coach Alessandro Mangiarratti had zijn ploeg op zeven posities gewijzigd ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen FC Wil. Zo ontbrak de Turkse smaakmaker en topscorer Tunahan Cicek.

Afgekeurde treffer

De eerste gevaarlijke aanval was van de thuisclub. Merlin Hadzi stuurde Milos Kerkez het alpenwoud in, trok gevaarlijk voor maar geen medespeler die zijn hoofd tegen de bal zette. Niet veel later blokte Maxim Dekker een schot van Kristijan Dobras.

Na een klein half uur bleef AZ de schande van een achterstand bespaard doordat Ryan Fosso de bal net naast de verkeerde kant van het doel van Hobie Verhulst schoot. In de tegenstoot belandde de bal daadwerkelijk in het doel van FC Vaduz, via verdediger Dario Ulrich, maar Kerkez was vlak daarvoor in de rug gesprongen van de Zwitserse rechtsback.

Gevaarlijker Vaduz

Niet veel later werd Benjamin Büchel bijna opnieuw gepasseerd door een eigen speler, maar met een knappe save voorkwam de doelman van FC Vaduz een eigen doelpunt van Kevin Iodice. Aan het moment was wel de eerste fatsoenlijke Alkmaarse aanval voorafgegaan.

Tijjani Reijnders. Ⓒ ANP/HH

Ondanks het vele balbezit van AZ bleef de thuisclub echter de meest gevaarlijke van de twee clubs. Dobras klopte Verhulst bijna met een van richting veranderd schot en mikte even later bijna een corner verrassend rechtstreeks in de touwen, maar de AZ-doelman redde ternauwernood. Pas in de slotseconde van de eerste helft wist Odgaard als eerste AZ’er een schot op doel te schieten, maar Büchel stond op zijn post.

Ban gebroken

Vlak na rust werd de ban voor AZ dan eindelijk gebroken door Kerkez. De 18-jarige Hongaar sneed op aangeven van Tijjani Reijnders op volle snelheid door de defensie van Vaduz en tikte beheerst binnen: 0-1. Meteen was daar een reactie van de thuisclub, waarbij een corner die geen corner was bijna de gelijkmaker opleverde, maar de onbedoelde inzet van Arbenit Xhemaji rolde centimeters naast de voor AZ goede kant van de paal.

Het zegt veel over het bedenkelijke niveau van AZ dat Verhulst uitgroeide tot de beste man van de gasten. In de 68e minuut haalde de doelman op geweldige wijze een bal uit zijn rechterhoek. Fosso kon amper geloven dat zijn doelpoging niet de verdiende gelijkmaker opleverde.

Van Brederode

De thuisclub, de nummer voorlaatst van de Zwitserse Tweede Divisie, rook bloed en ging met vijf verse krachten op jacht naar goals. Maar in plaats daarvan kreeg het de 0-2 om de oren, uit de mooiste aanval van de gasten. Jordy Clasie stak Myron van Brederode met veel gevoel weg en de 19-jarige invaller schoot de bal ongenadig hard in de kruising.

Dat had natuurlijk de beslissing moeten zijn, ware het niet dat Riechedley Bazoer, in de ploeg gekomen voor Reijnders, een lichtzinnig breedtepasje gaf. Die werd onderschept door Nicolas Hasler: 1-2. En zo was het opassen geblazen voor AZ, terwijl Dani de Wit met een kopbal ook nog dicht bij de 1-3 was. Maar nadat Fabio Fehr een vrije trap naast schoot, was de vierde groepszege van AZ een feit.