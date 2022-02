Premium Het beste van De Telegraaf

Russische dopingrel op Winterspelen: kun je meisje van 15 verantwoordelijk stellen?

Tijmen Lensink

Kamila Valieva Ⓒ REUTERS

PEKING - Het kan natuurlijk altijd weer snel veranderen, maar binnen de strikt gesloten olympische bubbel in Peking gaat het eigenlijk nauwelijks nog over corona. Af en toe nog wat besmettingen van binnenkomers, maar dat is het wel zo’n beetje. Dat betekent ook dat die andere, nooit verdwijnende problematiek met positieve tests weer onderwerp van gesprek is: doping. En niet geheel onverwacht gaat het over de Russen. Of beter gezegd, de sporters die het ROC (Russisch Olympisch Comité) vertegenwoordigen.