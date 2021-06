Mathieu van der Poel stunt met ritzege in Ronde van Zwitserland

Het beloofde een rit te worden voor punchers. De hele dag waren er heuvels, met een beklimming van tweede categorie om de finale af te toppen. „De rit van vandaag zou me moeten liggen, maar het hangt af van hoe ze koersen natuurlijk. Het laatste klimmetje is vrij lastig. Ik zal goede benen moeten hebben”, liet Van der Poel voor de start weten.

Vier vluchters kregen al snel vrij spel van het peloton: Claudio Imhof (Zwitserland), Nick Zukowsky (Rally Cycling), Tom Bohli (Cofidis) en Matteo Dal-Cin (Rally Cycling). Mooi weer kregen ze echter niet in Zwitserland, waar het bijzonder regenachtig was. Geen probleem voor Tim Declercq, die het peloton lange tijd mende. Tot Alpecin-Fenix het roer tijdens de tweede klim van de dag overnam. Van der Poel leek zich duidelijk goed te voelen.

Favorieten gaan er vol voor

De Nederlandse kampioen zette zich in de afdaling op kop en het peloton brak zowaar even in twee stukken. In de gietende regen begon het uitgedunde peloton aan de Litschstrasse. Op die 2,4 km aan een gemiddelde 8,3% moest deze etappe beslist worden.

Alexis Vuillermoz was de eerste die het probeerde, maar daarna kwamen de echt grote kanonnen. Met een demarrage van Alaphilippe. Richard Carapaz plakte in het wiel van de wereldkampioen, terwijl Van der Poel een gaatje moest dichten. Toen was het de beurt aan Michael Woods. De Canadees schakelde nog een versnelling hoger, waarna een kopgroep gevormd werd met ook nog onder andere Schachmann en Jakob Fuglsang erbij.

Op 3,5 kilometer van de finish vond Van der Poel dat zijn moment gekomen was. De Nederlander ging vol aan, terwijl de rest alle zeilen moest bijzetten. Uiteindelijk kon alleen Schachmann de aansluiting maken met de wereldkampioen veldrijden. De Duitser pokerde niet, maar leek op voorhand verloren. Van der Poel knalde in de slotmeters weg en won de rit met glans.