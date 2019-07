Tour-baas vindt afwezigheid Froome geen nadeel

Maar dat hoeft niet nadelig te zijn voor Ineos, de ploeg die onder de oude naam Sky de afgelopen jaren de Tour beheerste. „De afwezigheid van de een biedt kansen voor de ander: voor Geraint Thomas, voor Egan Bernal. Het hoeft niet per se een nadeel te zijn”, denkt de Tour-baas.

Kolossale druk

Zeker Bernal heeft indruk gemaakt op Prudhomme. „De eerste keer dat hij opviel, was toen hij twee jaar geleden de Tour de l’Avenir won. Dit jaar, in Parijs-Nice, kreeg hij na de finish op de Col du Turini de gele trui uitgereikt uit handen van Eddy Merckx. Ik zag dat als een teken dat we later nog mooie dingen van Bernal konden verwachten.” Later is nu, zegt Prudhomme die de Colombiaan onlangs de Ronde van Zwitserland zag winnen. „Nu is de vraag hoe hij drie weken omgaat met de kolossale druk, al herinner ik me nog hoe hij vorig jaar in de derde Tour-week Froome in het hooggebergte kon bijstaan.”

Het hooggebergte wordt veelvuldig aangedaan in de komende Tour, die zaterdag start in Brussel. Om de Fransen (Thibaut Pinot, Romain Bardet) te bevoordelen? Onzin, vindt Prudhomme. „Er bestaat geen parcours voor de Fransen. Als een Fransman ooit de Tour wint, is dat omdat hij het verdient. We herdenken het 100-jarig bestaan van de gele trui en daar is altijd op hoogte om gestreden. Dat is vooral de reden dat we zeven cols en drie aankomsten van boven de 2000 meter hebben.”

Laurent Fignon

In de laatste dagen zijn er nog drie zware Alpenritten op rij. Prudhomme: „Daarbij heb ik de woorden van wijlen Laurent Fignon in mijn achterhoofd. Hij zei: op de derde opeenvolgende dag in de bergen is alles mogelijk.” De Tour de France begint zaterdag met een vlakke rit, de volgende dag is er een ploegentijdrit.