Video: Van der Poel verpulvert concurrentie

Mathieu van der Poel wint met overmacht Ⓒ Screenshot Sporza

Mathieu van der Poel heeft tweeënhalve week voor de wegrace bij de WK wielrennen zijn klasse getoond in de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse coureur van Corendon-Circus kwam solo over de streep na een machtige jump in de laatste kilometer. Hij greep ook de leiderstrui.