Dag 9: Het chartervliegtuig had bijnamen als ’bromvlieg’ en ’vliegende doodskist’

Waaronder de landing in ’Windy Welly’, zoals de bijnaam van Wellington niet zonder reden luidt. Laat ik eenieder de details besparen, maar aan het einde van de dag was ik aan het einde van mijn Latijn. De propellervliegtuigjes waarin we hier reizen, doen me denken aan het gecharterde vliegtuig waarmee we in 2012 tijdens het EK van Polen en Oekraïne van Krakau naar Charkov vlogen, en omgekeerd.

De gammele kist had vele bijnamen, van de ’bromvlieg’ tot de ’vliegende doodskist’. Tijdens het taxiën vroeg collega Struis zich af waarom we werden ingehaald door een huifkar die werd voortgetrokken door een kreupel paard.

Het was natuurlijk volslagen onzinnig dat het Nederlands elftal destijds zijn tenten had opgeslagen in het westen van Polen, terwijl het alle drie de groepsduels speelde in het oosten van Oekraïne. Goed voor 10000 volslagen onnodige kilometers.

Metalist Charkow had werkelijk een spectaculair trainingscomplex, maar de teammanager van toen meende dat Oranje beter in Krakow kon trainen. Het resultaat: de vaderlandse voetbalpers was door de verplaatsingen volledig geradbraakt en het Nederlands elftal werd na drie nederlagen op rij naar huis gestuurd.

Ook de begeleiding van de Oranje Leeuwinnen koos ervoor om ver buiten de speelsteden een basiskamp op te zetten, inclusief twee extra reisdagen. Het was een wens van de speelsters. Konden ze lekker in de stad een koffietje drinken, onder aangename weersomstandigheden trainen en hier en daar een toeristisch uitstapje maken.

Dat was zeg maar het ideale plaatje. Ook in Tauranga is het soms winter, een gezellig centrum is er niet en het cricketveld van Bay Oval is een grote grap. Toen sommige speelsters een boottochtje gingen maken om geeloogpinguïns te spotten, kwamen ze vernikkeld van de kou terug. Zonder een pinguïn gezien te hebben. Die waren net even de hort op.