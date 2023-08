Vitesse haalt boomlange Zweed

De spits, die eerder uitkwam voor Trelleborg en AS Roma, staat bij Lecce nog tot medio 2027 onder contract. De 20-jarige Voelkerling Persson heeft nog nauwelijks ervaring op het hoogste niveau. Verder dan negen korte invalbeurten voor Lecce in de Serie A (91 speelminuten), waarin hij niet tot scoren kwam, is hij nog niet gekomen.

Vitesse huurde eerder al Said Hamulic van FC Toulouse. Ook Kacper Kozlowski, die vorig seizoen al op huurbasis uitkwam voor Vitesse, is dit seizoen weer gehuurd van zijn club Brighton & Hove Albion, terwijl technisch directeur Benjamin Schmedes vier spelers transfervrij oppikte: Eloy Room (Columbus Crew), Amine Boutrah (Concarneau), Mathijs Tielemans (Jong PSV) en Mica Pinto (Sparta Rotterdam). Het is de bedoeling dat er deze week nog twee spelers bijkomen. Voor de defensie is Ramon Hendriks, die mogelijk gehuurd kan worden van Feyenoord, een voorname kandidaat.

Als die twee versterkingen nog worden gevonden is het vertrek van elf spelers redelijk gecompenseerd met negen nieuwkomers. Vitesse verkocht Maxi Wittek voor 750.000 euro aan VfL Bochum, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 1,2 miljoen euro, zag Matus Bero (VfL Bochum), Sondre Tronstad (Blackburn Rovers), Tomas Hajek (Panserraikos), Jeroen Houwen (RKC Waalwijk) en Mitchell Dijks (Fortuna Sittard) transfervrij vertrekken en nam afscheid van de huurlingen Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg), Ryan Flamingo (inmiddels FC Utrecht), Gabriel Vidovic (Bayern München), Kjell Scherpen (inmiddels Sturm Graz) en Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart).

Vitesse had Million Manhoef voor 4 miljoen euro kunnen verkopen aan AZ, maar stelde zich halsstarrig op en hield vast aan een vraagprijs rond 6 miljoen euro, waardoor de Alkmaarse club is doorgeschakeld naar Ibrahim Sadiq van BK Häcken als aanvallende versterking.