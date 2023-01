Hattrick voor Loeb in Qatar, opgave motorrijder vanwege breuk in rugwervel

Loeb (Hunter) had aan de finish een voorsprong van meer dan 3 minuten op de Audi van Mattias Ekström. Nummer 3 Lucas Moraes (Toyota) kwam ruim 2 minuten later dan de Zweed binnen. Klassementsleider Nasser Al-Attiyah eindigde op de vierde plaats.

Carlos Sainz ging woensdag niet meer van start. De Spaanse rallyrijder ging in de negende etappe over de kop en ging vervolgens op weg naar het ziekenhuis. Hij kwam op zijn beslissing terug, maar zijn auto bleek te zwaar beschadigd om door te gaan. Met zijn opgave is Ekström de laatste Audi-coureur in de race, nadat eerder ook Stéphane Peterhansel noodgedwongen had moeten stoppen.

Met nog vier etappes te gaan heeft Al-Attiyah in het klassement een voorsprong van meer dan 1 uur en 21 minuten op Moraes. De coureur uit Qatar rekent zich echter nog niet rijk met twee zware ’marathons’ in de woestijn van het Empty Quarter voor de boeg.

„We hebben het Empty Quarter gehaald! Het was een goede dag om zaken te testen voor morgen, we weten wat we nodig hebben”, zei Al-Attiyah over het bereiken van de verraderlijke zandduinen in het zuiden van Saudi-Arabië. „Ik ben tevreden. Ik heb een goed gevoel bij de auto en we hebben geen fouten gemaakt. Ik heb geen risico’s genomen.”

Ross Branch Ⓒ ANP/HH

Ross Branch

Botswaan Ross Branch won de tiende etappe bij de motoren . Kevin Benavides eindigde als vierde en nam de leiding in het klassement over van Skyler Howes.

Branch (Hero) zette in de rit van Harad naar Shaybah de Franse Honda-rijder Adrien Van Beveren op 21 seconden en de Zuid-Afrikaan Michael Docherty (Husqvarna) op een halve minuut. Het was voor de 36-jarige motorcoureur de tweede etappezege in deze editie.

Benavides (KTM) kwam als vierde binnen en was 6.38 sneller dan Howes. De Argentijn, die de Dakar Rally in 2021 op zijn naam schreef, heeft nu een voorsprong van 1.29 op zijn naaste belager uit de Verenigde Staten.

Bekijk ook: Dakar Rally tijdens negende etappe opgeschrikt door dodelijk ongeluk

Joan Barreda

Joan Barreda (Honda) moest opgeven, nadat hij in de negende etappe een breuk in de tweede ruggenwervel had opgelopen. „Het is erg jammer om te moeten stoppen met de Dakar”, schreef de Spanjaard op Instagram. „We zaten in een goede positie en hadden een goede kans op het podium. Maar de woestijn is onvergeeflijk. We hebben het geprobeerd.”