’Heet potje’ verwacht voor return in Tuzla na krappe zege Clasie ziet huiswerk AZ: ’Dit duel komen we ermee weg’

Door Robin Jongmans

Jordy Clasie weet dat AZ beter moet en kan. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Jordy Clasie was donderdagavond in de voorronde van de Conference League de enige tempoversneller bij AZ. Hij kreeg zijn teamgenoten nog niet mee. Het gevolg was dat de Alkmaarders de Bosnische nummer twee Tuzla City niet kapot konden spelen en niet met een grotere nederlaag dan 1-0 naar huis stuurden. Er wacht nog een ’heet potje’ over een kleine week, weet men bij AZ.