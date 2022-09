’Max’ hoeft niet op dieet: Red Bull ziet af van nieuw chassis voor Verstappen

Autosport

’Max Verstappen tovenaar die zich onderscheidt van de andere coureurs’

Formule 1-directeur Ross Brawn bewierookt Max Verstappen in een interview met het Duitse Sport1. „Hij is de tovenaar die zich onderscheidt van de andere coureurs”, aldus de 67-jarige Engelsman, die technisch manager was van de legendarische Michael Schumacher in diens beste jaren.