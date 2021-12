Premium Het beste van De Telegraaf

Mees Hilgers wekt interesse Feyenoord én Indonesië

ENSCHEDE - Feyenoord oriënteert zich alweer op versterkingen voor komend seizoen en een van de spelers die in de gaten worden gehouden speelt uitgerekend bij de tegenstander van vanavond. Mees Hilgers (20) is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie van FC Twente en wordt gevolgd door scouts van de Stadionclub. „Het is mooi als zo’n grote club interesse heeft. Dat is toch een bewijs dat je goed bezig bent”, aldus de Amersfoorter, die zijn hoofd niet op hol laat brengen. „Het is allemaal nog ver weg en ik zit ook goed bij FC Twente, waar ik nog een lang contract heb.”