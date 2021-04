Cambuurfans vieren feest buiten stadion, trainer zegt: ga weg

Volgens Omroep Friesland stond het elftal een tijd op het bordes, maar riep trainer Henk de Jong het publiek op weg te gaan: „Ik moet dit nu zeggen, en dat is rot, maar jullie moeten nu naar huis gaan. Er komen veel meer feestjes.”

SC Cambuur is officieus gepromoveerd naar de Eredivisie. De Friezen wonnen in eigen huis van Helmond Sport, 4-1. Het lijkt nu zeker dat Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie bij de eerste twee gaat eindigen.

Cambuur staat 15 punten voor op Almere City. Formeel zou de nummer 3 nog op gelijke hoogte kunnen komen. Het doelsaldo van de Friezen is ook nog aanmerkelijk beter. Almere City speelt zaterdag bij Go Ahead Eagles. Als de club niet wint, is Cambuur helemaal zeker van promotie.

Cambuur speelde in 2016 voor het laatst in de Eredivisie.

„Geweldig”, zei aanvoerder Erik Schouten bij ESPN. „Hier hebben we twee jaar op moeten wachten. Iedereen weet hoe het vorig seizoen is gelopen. We hebben geprobeerd dat van ons af te zetten, maar nu komt alle emotie er uit. Dat is logisch. Het was dit seizoen ook veel moeilijker. Iedereen verwachtte alles van ons, maar zo gemakkelijk was het niet. Maar nu zijn we er, dat is mooi.”