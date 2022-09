Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

FC Utrecht zet in op terugkeer in Eredivisie voor Vrouwen

13:41 uur FC Utrecht wil in het seizoen 2023/2024 weer terugkeren in de Eredivisie voor vrouwen. De club trok in 2014 om financiële redenen de stekker uit de vrouwentak, maar werkt nu aan een terugkeer. Dat meldt FC Utrecht op de website.

„Wij vinden dat een grote, ambitieuze en belangrijke club als FC Utrecht moet staan voor professioneel voetbal voor mannen en vrouwen”, zegt Thijs van Es, de algemeen directeur van de Utrechtse club. „Daarom komen wij nu, na enkele jaren van afwezigheid, terug op het vrouwenvoetbaltoneel. Vol ambitie en sterker dan ooit. Met trots kijken we terug naar onze vrouwenvoetbalroots en de pioniersrol die we hebben vertolkt, en vol enthousiasme gaan we voor een succesvolle toekomst in het vrouwenvoetbal.”

De Utrechtse club was in het seizoen 2007/2008 een van de eerste deelnemers aan de Eredivisie voor vrouwen. „Dit keer gaan we het anders doen. Dit keer creëren we de droom voor meiden en vrouwen om zich oprecht thuis te voelen bij onze club”, zegt Marlou Peeters, manager vrouwenvoetbal bij FC Utrecht. „We creëren een organisatie geheel geïntegreerd in de voetbalclub FC Utrecht, waarin meiden en jongens gelijke kansen krijgen en vrouwen zich net zo belangrijk voelen als onze mannen.”

De club verwacht uiterlijk in januari 2023 meer duidelijkheid te krijgen van voetbalbond KNVB over de terugkeer op het hoogste niveau bij de vrouwen.

Tennisbond stelt Tamaëla aan als vrouwencoach

11.41 uur: Oud-tennisster Elise Tamaëla wordt per 1 oktober de nieuwe coach van de Nederlandse tennissters. Tamaëla was al actief als captain van het Billie Jean King Cupteam en wordt nu ook verantwoordelijk voor het versterken van de band tussen de tennisbond en de Nederlandse speelsters in de ITF World Tour en WTA Tour.

Tamaëla zal in haar nieuwe rol regelmatig met de tennissters trainen op het nationaal trainingscentrum in Amstelveen en ook de speelsters op locatie bezoeken. Ook reist ze een aantal weken mee naar toernooien. „Als captain van het Billie Jean King Cupteam heb ik veel contact met de topspeelsters en zie ik ze regelmatig op de tour spelen. Het is mooi dat ik nu ook de talentvolle jonge meiden kan begeleiden en trainen, daardoor kunnen we werken aan doorstroom naar de top en hebben we beter zicht op de doorgroei voor het Billie Jean King Cupteam”, zegt Tamaëla.

Technisch directeur Jacco Eltingh meldt trots te zijn dat hij Tamaëla nog meer aan de bond heeft kunnen verbinden. „Samen trainen en samen reizen waar mogelijk, met goede begeleiding van Elise en onze andere topcoaches. In goede samenspraak met de privésector. Dat stimuleert en brengt iedereen verder. Het effect van deze aanpak kunnen we bij de mannen al beter in de praktijk en in de resultaten terugzien. Bij de dames moeten wij er allemaal nog een schepje bovenop doen. Er staat een hele brede groep klaar om de wereldranglijst te gaan bestormen”, aldus Eltingh.

Lotto-Soudal verliest vierde renner in Vuelta door corona

10.59 uur: Lotto-Soudal ziet opnieuw een renner de Ronde van Spanje verlaten vanwege een coronabesmetting. Ditmaal gaat het om de Italiaan Filippo Conca, die woensdag niet meer start in de zeventiende etappe. Dinsdag verdween om dezelfde reden ook de Belg Maxim Van Gils uit de wedstrijd. De Australiërs Jarrad Drizners en Harry Sweeny vielen al eerder uit met corona.

„We nemen alle mogelijke maatregelen: renners en staf dragen mondkapjes, ook binnen onze eigen bubbel. We houden voldoende afstand en alle renners hebben hun eigen kamer”, zegt teamdokter Stéphane Horman. „Het is moeilijk om zo te werken, maar de gezondheid van de renners is onze eerste prioriteit in een grote ronde.”

De ploeg verloor op de tweede dag al de Belg Steff Cras door een val waardoor er nog maar drie man in koers zijn.

Honkbalbond strikt Meulens opnieuw als bondscoach

08.59 uur: Hensley Meulens zal in 2023 opnieuw als bondscoach van de Nederlandse honkballers optreden tijdens de World Baseball Classic. Het is de derde keer op rij dat de voormalig tophonkballer van Curaçao de functie vervult bij het team dat als ’Team Kingdom of the Netherlands’ aan het grootste honkbaltoernooi ter wereld deelneemt. De eerste twee keer bereikte het team onder zijn leiding de halve finale.

Meulens, dit seizoen coach bij de New York Yankees, was in de eerste twee edities van de World Baseball Classic al hitting coach voor het Koninkrijksteam en werd in 2013 benoemd tot bondscoach. „Het is voor mij altijd een eer om manager te zijn van Team Kingdom of the Netherlands. Ik wil de KNBSB en natuurlijk de nieuwe technisch directeur Rick van den Hurk bedanken voor deze kans en de fijne samenwerking. Wij hebben met ons team door de jaren heen bij dit soort toernooien laten zien dat we een ontzettend hoog niveau kunnen halen en we brengen ook deze editie weer de beste spelers bijeen. We gaan er weer voor om de finaleronde in Miami te bereiken.”

„Met Hensley hebben we een manager met veel ervaring, die bovendien zeer gerespecteerd wordt binnen de honkbalwereld”, zegt technisch directeur Van den Hurk. „Hij heeft ons al twee keer tot de halve finale geleid en is sinds zijn tweehonkslag tegen Cuba op de Olympische Spelen van 2000 bovendien het gezicht van de samenwerking binnen het Koninkrijk.”

De World Baseball Classic wordt van 8 tot en met 21 maart gespeeld op vier locaties. Nederland treft in de eerste groepsfase gastland Taiwan, Cuba, Italië en een qualifier. De tweede ronde is in Japan, de finaleronde vindt plaats in Miami.