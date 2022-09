Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Honkbalbond strikt Meulens opnieuw als bondscoach

08.59 uur: Hensley Meulens zal in 2023 opnieuw als bondscoach van de Nederlandse honkballers optreden tijdens de World Baseball Classic. Het is de derde keer op rij dat de voormalig tophonkballer van Curaçao de functie vervult bij het team dat als ’Team Kingdom of the Netherlands’ aan het grootste honkbaltoernooi ter wereld deelneemt. De eerste twee keer bereikte het team onder zijn leiding de halve finale.

Meulens, dit seizoen coach bij de New York Yankees, was in de eerste twee edities van de World Baseball Classic al hitting coach voor het Koninkrijksteam en werd in 2013 benoemd tot bondscoach. „Het is voor mij altijd een eer om manager te zijn van Team Kingdom of the Netherlands. Ik wil de KNBSB en natuurlijk de nieuwe technisch directeur Rick van den Hurk bedanken voor deze kans en de fijne samenwerking. Wij hebben met ons team door de jaren heen bij dit soort toernooien laten zien dat we een ontzettend hoog niveau kunnen halen en we brengen ook deze editie weer de beste spelers bijeen. We gaan er weer voor om de finaleronde in Miami te bereiken.”

„Met Hensley hebben we een manager met veel ervaring, die bovendien zeer gerespecteerd wordt binnen de honkbalwereld”, zegt technisch directeur Van den Hurk. „Hij heeft ons al twee keer tot de halve finale geleid en is sinds zijn tweehonkslag tegen Cuba op de Olympische Spelen van 2000 bovendien het gezicht van de samenwerking binnen het Koninkrijk.”

De World Baseball Classic wordt van 8 tot en met 21 maart gespeeld op vier locaties. Nederland treft in de eerste groepsfase gastland Taiwan, Cuba, Italië en een qualifier. De tweede ronde is in Japan, de finaleronde vindt plaats in Miami.