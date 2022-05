Rick Karsdorp met AS Roma tegenstander Feyenoord in finale Conference League

Na de 1-1 van vorige week was het Roma dat vroeg de leiding nam. Uit een hoekschop vanaf de rechterflank knikte Tammy Abraham kiezelhard de bal tegen de touwen. De Romeinen - met Rick Karsdorp in de basis - slaagden er daarna in om de wedstrijd te ontdoen van het nodige entertainment, want er waren nog weinig kansen voor beide ploegen.

Ook het meedoen van Jamie Vardy kon daar niets aan veranderen. De aanvaller keerde terug als basisspeler bij Leicester. Het afgelopen weekeinde maakte hij in de Premier League als invaller al zijn rentree, na enige tijd vanwege een knieblessure niet beschikbaar te zijn geweest. Doeltreffend was hij echter niet en dus is Roma de tegenstander van Feyenoord.