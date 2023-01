Arsenal deelt in slotfase dreun uit aan Ten Hag en Manchester United

Wout Weghorst startte weer in de basis bij Ten Hag, maar kon gedurende de wedstrijd niet veel potten breken. Arsenal begon furieus aan de topper in de Premier League. Zo maakte Martin Odegaard bijna snel de 1-0, maar het publiek in het Emirates Stadium kon nog niet juichen. Wel de fans in het uitvak even later, toen Marcus Rashford met een fraai schot de Mancunians op voorsprong zette: 0-1.

Lang konden Ten Hag en co niet genieten van de voorsprong. Edward Nketiah kopte namens koploper Arsenal de gelijkmaker in de 24e minuut tegen de touwen: 1-1.

Na rust zorgde Saka voor de 2-1. De zelf opgeleide vleugelspeler besloot van buiten de zestienmeter de verre hoek te zoeken en die vond hij prachtig: 2-1 in de 53e minuut.

Niet veel later had Rashford een antwoord, maar weer was daar de uitstekend keepende Aaron Ramsdale. Het bleef 2-1 voor The Gunners. Maar niet voor lang, want het was oud-Ajacied Lisandro Martinez die met een knappe kopgoal voor 2-2 zorgde enkele minuten later.

Nketiah en Odegaard hadden vervolgens de 3-2 op de schoen, maar het enerverende duel bleef nog in evenwicht. Ook Saka leek de 3-2 te maken, maar met kunst- en vliegwerk bleef de ploeg van Ten Hag in de slotfase overeind, zo leek het. Het was een omsingeling van de zestienmeter op dat moment. Nketiah kreeg nog een megakans in de 85e minuut, maar United-keeper David De Gea redde. Toch had ook Christian Eriksen ineens de 2-3 kunnen maken, maar dat gebeurde niet.

De 3-2 voor Arsenal kwam er in extremis alsnog. In eerste instantie leek het buitenspel, maar Nketiah stond toch echt geen offside. Een terechte zege voor The Gunners, maar extra pijnlijk voor Ten Hag en co omdat het in de dying seconds gebeurde. Arsenal heeft door de zege 11 punten voorsprong op de Mancunians.

De Londenaren hebben nu 5 punten meer dan titelverdediger Manchester City, dat eerder op de dag met 3-0 won van Wolverhampton Wanderers door een hattrick van Erling Haaland. De koploper uit Londen heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

