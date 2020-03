Amsterdamse sportclubs vrezen met grote vreze

Richard Sijmons: Het voetbalcomplex van OFC uit Oostzaan wordt op last van de gemeente afgesloten. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - De Amsterdamse sportwereld vreest. In de strijd tegen het coronavirus zijn alle clubs en verenigingen minstens drie weken gesloten. De sportieve gevolgen zijn groot, maar relatief. De financiële impact is des te groter. „Natuurlijk zijn er flinke kopzorgen, want dit slaat een gat in onze begroting”, klinkt het unaniem.