Michael van Gerwen klopt Gerwyn Price in zinderend duel bij EK darts

Een ontketende Price schoot uit de startblokken. Na vijf legs stond het 4-1 voor de darter uit Wales, maar Van Gerwen wist ook dat het maar één break was en sloeg na de pauze direct terug. Met een schitterende 99 finish voorkwam hij een 1-5 achterstand, om vervolgens in vijf minuten de stand gelijk te trekken.

Van Gerwen deelde bij een 7-7 stand een tik uit en nam een break voorsprong, maar een leg later waren drie kansen op dubbel 40 niet aan de 32-jarige Nederlander besteed. Price profiteerde en poetste 82 zonder problemen weg, maar een leg later brak Van Gerwen opnieuw, en deze keer gaf hij de voorsprong niet meer weg tegen de nummer één van de wereld. Met dubbel 12 klaarde de Vlijmenaar de klus.

Beide spelers kwamen uiteindelijk uit op een gemiddelde van rond de 108. De zege zal Van Gerwen, van 2014 tot en met 2017 Europees kampioen, goed doen. De laatste twee keer ging hij onderuit tegen de huidige wereldkampioen. De ontlading was dan ook groot.

Danny Noppert moest in zijn kwartfinale het hoofd buigen voor Aspinall. In een schitterende clash ging de Nederlander met 10-9 in legs onderuit. Noppert gooide 69 procent van zijn dubbels raak, maar dat bleek toch niet genoeg.

Noppert, onlangs halvefinalist bij de World Grand Prix, boog een 3-6 achterstand in legs om in een 8-6 voorsprong. In een beslissende leg moest hij toch zijn meerdere erkennen in Aspinall, die 103.34 gemiddeld neerzette. Noppert kwam tot een gemiddelde van 100.