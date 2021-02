Ajax na sterke reeks vol vertrouwen naar Eredivisie-kraker met PSV

De beslissing in beeld. David Neres scoort: 2-1. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Ajax heeft in de Johan Cruijff ArenA voor rust om moeilijkheden gesmeekt, maar desondanks de achtste finales van de Europa League bereikt. Het elftal van Erik ten Hag versloeg Lille (2-1) en dat was gezien het spelbeeld in de eerste helft een wonder. Na afloop was er bij de Amsterdammers vanzelfsprekend niemand die daar om maalde. De moeilijke missie – de koploper van Frankrijk elimineren – is op basis van een enorme dosis vechtlust knap voltooid.