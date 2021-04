Kiki Bertens doet tóch weer stapje terug om gravelseizoen niet te riskeren

„Met pijn in m’n hart heb ik mij vandaag moeten afmelden voor Charleston, een van mijn favoriete toernooien”, aldus de 29-jarige Bertens, die dit jaar nog wacht op haar eerste overwinning. Ze keerde begin maart terug na een achillespeesoperatie.

„Ik mag niet klagen over het herstel na mijn operatie, maar af en toe wil de achillespees nog niet zo snel als dat ik zou willen. Om mijn volledige snelheid, explosiviteit en vorm terug te krijgen, moet ik iedere dag de grens opzoeken. Helaas was de overgang naar gravel en de wil om zo snel mogelijk beter te worden, te veel van het goede.”

Billie Jean King Cup

Bertens heeft sinds donderdag last van haar geopereerde achillespees, aldus haar coach Elise Tamaëla. „Door de overstap van hardcourt naar gravel wordt die pees net wat anders belast, met name bij het glijden op gravel. En dat heeft voor overbelasting gezorgd. Vrijdag hebben we rustig aan gedaan en sindsdien is ze intensief behandeld, maar het is nog niet goed genoeg om aan een toernooi te beginnen.”

De voorbije dagen bereidde Bertens zich met Arantxa Rus in Florida voor op het gravelseizoen. Rus komt komende week in actie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Bertens keert terug naar Nederland en gaat zich voorbereiden op het treffen met China in de Billie Jean King Cup, op 16 en 17 april. „De komende dagen zal ik een stap terug moeten doen om te voorkomen dat de rest van het gravelseizoen in gevaar komt”, aldus Bertens. „Voor nu is dit een enorme teleurstelling, maar ik ga er alles aan doen om gezond en fit mijn land te vertegenwoordigen in Den Bosch.”