Ryan Babel houdt Galatasaray in Turkse titelstrijd met goal tegen Besiktas

Na iets meer dan tien minuten was het raak voor Babel. Hij werd diep gestuurd, controleerde de bal en passeerde doelman Ersin Destanoglu. Bij rust stond het 2-1 in de altijd beladen stadsderby, nadat beide teams een strafschop hadden benut. Arda Turan besliste de wedstrijd in de tweede helft.

De zege was voor Galatasaray cruciaal in de titelstrijd. Bij een nederlaag of gelijkspel had Cim Bom Bom de landstitel definitief kunnen vergeten. De achterstand op Besiktas is nu verkleind tot drie punten met nog twee duels te gaan. Fenerbahçe staat tweede op twee punten van de koploper.