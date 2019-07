Spoedberaad bij Bologna na miljoenenbod Milan op Dijks

Daarom heeft vandaag spoedberaad plaats over de linksback, die door meerdere clubs uit de Serie A wordt begeerd. Naar verluidt heeft AC Milan al een bod rond de twintig miljoen euro uitgebracht. Bij het overleg in Bologna is ook Dijks’ zaakwaarnemer Dick van Burik aanwezig.

Schouten

Bologna is eveneens hard op weg het Italiaanse transfergevecht dat is losgebarsten rondom Jerdy Schouten (22) speler te winnen. De nieuwe directeur van Genoa, Stefano Capozucca, doet er alles aan Schouten op andere gedachten te brengen en ook Atalanta zit op het vinkentouw, maar bij Bologna heeft de middenvelder van Excelsior het beste gevoel.

Stefano Denswil lijkt ook aan te sluiten bij de nummer 10 van de Serie A van het afgelopen seizoen. De linksbenige centrale verdediger en zijn zaakwaarnemers Winny Haatrecht en Revelino Denswil hebben overeenstemming bereikt met Bologna over een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen. De voormalig Ajacied wordt donderdag medisch gekeurd, waarna de Italianen 6 miljoen euro overmaken naar Club Brugge.